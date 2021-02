Koninklijke familie dit jaar niet naar Lech

Vorig jaar was het koninklijk gezin nog wel in Lech, waar de familie al decennialang elk jaar te gast is. Het coronavirus stak toen al de kop op, met name ook in de skigebieden. Het leidde ertoe dat Willem-Alexander, Máxima en de drie prinsessen enige tijd later fysiek sociaal contact moesten vermijden omdat er in Lech vijf besmettingen waren vastgesteld waarvan de bron niet duidelijk was. Het RIVM adviseerde toen om gedurende twee weken nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten te beperken.

Volgens berekening van de koning zou het dit jaar de 61e keer zijn geweest dat de Oranjes in Lech zouden zijn neergestreken. ,,Ik kan precies zeggen hoeveel jaar we hier zijn geweest want in 1985 vierden we ons 25-jarig jubileum hier”, zei Willem-Alexander enkele jaren geleden in een interview. ,,Officieel komt mijn familie hier sinds 1960, maar voor die tijd was de familie al een paar keer overgekomen vanuit Sankt Anton.”

Sinds 2005 zijn er jaarlijks officieel aangekondigde fotosessies gehouden met het gezin van Willem-Alexander. Alleen in 2010 en 2012 waren die ontmoetingen met de pers er niet. In 2010 omdat het gezin in Vancouver verbleef voor de Olympische Winterspelen en in 2012 vanwege het skiongeluk van prins Friso.

Quote Het is jammer dat je het maar twee weken per jaar kunt doen, als dat al lukt Willem-Alexander

Verknocht

De Oranjes zijn verknocht aan het luxe en sneeuwzekere Oostenrijkse skioord Lech. ,,Er is altijd iets nieuws en daar geniet ik echt van. Mensen vragen me vaak waarom ik na al die jaren steeds weer terugga naar Lech. Mijn antwoord: waarom zou ik op zoek gaan naar iets slechters?”, verklaarde koning Willem-Alexander enkele jaren geleden die bijzondere band met het skidorp.



De liefde is inmiddels overgeslagen op zijn vrouw en kinderen. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik zou trouwen met iemand die óf niet kan skiën óf iemand die het heel goed kan. Alles daar tussenin zou een probleem hebben gegeven”, aldus Willem-Alexander. ,,Gelukkig, Máxima is net zo’n goede skiër als ik.” Hij zou niet zonder de wintersportvakantie kunnen. ,,Het is jammer dat je het maar twee weken per jaar kunt doen, als dat al lukt.”

Volledig scherm Willem-Alexander in Lech. © Brunopress

Burgemeester

Voor prinses Beatrix geldt hetzelfde. Toen ze in 2006 vanwege een knieoperatie een keer noodgedwongen moest overslaan, liet ze weten zich niet te kunnen herinneren wanneer ze voor het laatst niet in Lech was geweest. Ze pakte na de operatie de draad dan ook weer op. ,,Heel Lech is dankbaar dat de koninklijke familie elk jaar in de mooiste tijd van het jaar, namelijk de wintervakantie, bij ons komt”, aldus burgemeester Ludwig Muxel eerder.



Muxel (65) is een goede bekende van de familie, niet in de laatste plaats omdat hij 27 jaar in functie was en omdat hij als tiener nog op de prinsjes heeft gepast toen die in de sneeuw speelden. Muxel werd in september echter weggestemd en opgevolgd door Stefan Jochum.



De koninklijke bezoeken blijven overigens niet beperkt tot de winter. Wellicht dat het koninklijk gezin later dit jaar nog een kans krijgt. ,,De beste tijd om in Lech te zijn is eigenlijk in de zomer. Dan heeft iedereen veel meer tijd en kunnen vriendschappen zich ontwikkelen. Ik kom hier dan ook elke zomer voor een lang weekeinde”, vertelde de koning enkele jaren terug. Die uitstapjes blijven uit de publiciteit.