Koninklijke familie poseert in de zon bij Villa Eikenhorst

Het gezin poseerde voor de ingang van hun woning, daarna werden er foto's van de prinsessen gemaakt. Toen Alexia aan de beurt was, schoot ze in de lach. ,,Ademhalen!'', adviseerde haar moeder haar van een afstandje.



Het is de vierde keer sinds 2010 dat de ontmoeting met de media bij Villa Eikenhorst plaatsvindt. In andere jaren werd ook gekozen voor het Wassenaarse strand, landgoed de Horsten, de koninklijke stallen, Warmond en het Italiaanse Tavarnelle. Ook waren er fotosessies in december, tijdens de Argentijnse zomer.



De verwachting is dat het de laatste sessie is bij de Eikenhorst, waar Willem-Alexander en Máxima deze week precies vijftien jaar geleden officieel zijn gaan wonen. Volgend jaar moet de ingrijpende en kostbare renovatie van paleis Huis ten Bosch in Den Haag zijn afgerond en zal het koninklijk gezin daar gaan wonen.



De koning, koningin en hun dochters gaan nu met vakantie. De koning verklapte vanmiddag dat de prinsessen daarbij ook schermloze weken hebben, dus zonder telefoons en iPads. Máxima gaf toe dat dat moeilijk is om vol te houden, zeker de eerste dagen. ,,Ook voor ons.''