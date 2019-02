Koninklijke onderscheiding voor illusionist Hans Klok

Dit voorjaar emigreert Hans naar Las Vegas om een nieuwe poging zijn 'American dream' te voltooien. Hij krijgt voor in elk geval tien jaar een plek in het theater van MGM op de wereldberoemde Strip. Het gaat om twee shows per dag, zes dagen in de week. Eerder, in 2007, mislukte het avontuur in Las Vegas, toen Klok voor halflege zalen kwam te spelen. Te groot aangepakt, concludeerde hij later. De setting is nu kleiner, maar als de shows een succes worden, zo stelde MGM, kan hij naar grotere zalen.