Koos Alberts (71) annuleert optredens wegens kwaadaardige blaastumoren

Het management van Jacobus Krommenhoek (de echte naam van de zanger) stelt dat Alberts binnenkort een gesprek heeft met de oncoloog die hem behandelt. Over het verdere behandeltraject en de duur ervan is nog niets duidelijk. Volgens woordvoerder Joyce Lukassen treedt Koos Alberts voorlopig niet op, opdat hij de aankomende kuren zo fit mogelijk kan ondergaan. ,,Als dan alles weer goed is, zal Koos weer gewoon gaan optreden. Maar het kan ook zijn dat de behandeling langer duurt. De gezondheid van Koos gaat voor alles.''

Alberts lag volgens Lukassen een paar dagen in het ziekenhuis omdat in een eerder stadium blaasproblemen bij hem waren geconstateerd. ,,Tijdens de operatie zijn tumoren verwijderd. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat die kwaadaardige cellen bevatten. Toen die uitslag bekend werd, is de oncoloog begonnen met het uitstippelen van vervolgbehandelingen.'' De zanger voelt zich naar omstandigheden goed en wordt, zo benadrukt Lukassen, thuis goed verzorgd door zijn onafscheidelijke echtgenote. ,,Dat doet ze al vele jaren op uiterst liefdevolle wijze.''

Het belangrijkste is nu dat Koos Alberts zijn conditie op peil houdt. De manager: ,,Hij moet zichzelf de komende tijd ontzien, omdat de chemo's hem kunnen verzwakken. Koos voelt zich naar omstandigheden 'goed' en zeker geen zieke man. Een simpel verkoudheidje kan in de huidige situatie al roet in het eten gooien. In combinatie met chemotherapie of nader te bepalen andere behandelingen is dat niet levensbedreigend maar wel lastig in het herstelproces.'' De al geplande, minimaal zes optredens van Alberts zijn inmiddels afgezegd. ,,Als alles goed gaat, pakt hij in september de draad van zijn loopbaan weer op.''

Koos Alberts zit wegens een dwarslaesie al circa 31 jaar in een rolstoel. Hij kreeg op 29 oktober 1987 een ernstig ongeluk nadat hij, terugkerend van een optreden, achter het stuur van zijn auto in slaap was gevallen. Alberts verving die dag André Hazes die op het allerlaatste moment het optreden had afgezegd. Het voertuig vloog uit de bocht en Alberts werd naderhand enige tijd klinisch dood verklaard. Toen hij bijkwam, bleek hij grotendeels verlamd en had hij nog maar één goed functionerende stemband. Na een lange revalidatieperiode verscheen de zanger in 1989 weer op televisie om vervolgens een jaar later weer in het land op te treden. Jordanees Alberts, getrouwd met Joke, heeft al jaren geen hit meer gehad, maar geldt nog steeds als een populaire Nederlandse smartlappenzanger.