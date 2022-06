Kopen zonder kijken-stel wordt vuur aan de schenen gelegd: ‘Radicaal veranderen of stoppen’

met videoHet had niet veel gescheeld of het team van Kopen zonder kijken had vanavond de zoektocht naar het nieuwe droomhuis van Jeroen en Carlijn gestaakt. Presentator Martijn Krabbé kwam met een keiharde boodschap: ,,We kunnen nu twee dingen doen. Of jullie zeggen: we gaan het radicaal anders doen. Of jullie zeggen: we kunnen dit niet langer aan en stoppen ermee.”

Razend enthousiast waren Jeroen en Carlijn toen zij te horen kregen dat het team van Kopen zonder kijken hen zou helpen in de zoektocht naar een nieuw huis. Het stel, dat hun koophuis in Utrecht wilde verruilen voor een grotere woning in - het liefst - dezelfde omgeving, dacht met een budget van 550.000 euro best ver te kunnen komen. Maar toen makelaar Alex hun eisen aanhoorde, was hij direct sceptisch. ,,Hun wensenlijst zet ze op achterstand. En als je maar blijft vasthouden aan dat wensenlijstje en op zoek blijft gaan naar iets wat er niet is en ook niet meer gaat komen, ja, dan ben je kansloos.”

Waar Alex naar op zoek moest? Een karakteristiek huis in een rustige straat in de omgeving van Utrecht, Zeist of Amersfoort, op een perceel van minimaal 200 vierkante meter mét een ruime tuin, drie slaapkamers en een werkkamer. Ondanks de vele eisen ging Alex toch op pad. Maar hij ontdekte al snel dat het kansloos was en vroeg Jeroen en Carlijn water bij de wijn te doen. De twee gingen akkoord: de dorpjes Baarn, Soest, Bilthoven en Driebergen werden aan het zoekgebied toegevoegd.

Hoe positief dat allemaal ook leek, na zes maanden had Alex nog steeds geen woning voor het stel gevonden. Het was tijd om ze wakker te schudden en dus werden Jeroen en Carlijn door Alex uitgenodigd om wat woningen te bezichtigen. Zo konden ook zij zien waar Alex precies op vastliep. ,,Leg het vertrouwen bij ons neer. Dan weten we echt wel welke keuze we moeten maken en welke niet”, luidde zijn boodschap.

Jeroen en Carlijn in Kopen zonder kijken.

Stoppen

Ondertussen hadden Jeroen en Carlijn het budget verhoogd naar 600.000 euro en hun zoekgebied nog verder uitgebreid. Dat zou alles een stuk makkelijker moeten maken, maar niets was minder waar. Er moest iets radicaal veranderen, waren de harde woorden van Martijn Krabbé tijdens een ontmoeting met het stel. Ook Alex en bouwkundige Bob Sikkes waren aanwezig om de ernst van de situatie duidelijk te maken. ,,Zijn wij nog wel bezig in het belang van en Jeroen en Carlijn of zijn wij bezig met het maken van een tv-programma? Dat laatste willen we absoluut niet”, zei Alex. Daarop stelde Krabbé de twee voor een pittige keuze. ,,We kunnen nu twee dingen doen. Of jullie zeggen: we gaan het radicaal anders doen, maar écht radicaal anders. Of jullie zeggen: we kunnen dit niet langer aan en stoppen ermee. Dat is waar we nu staan.”

Jeroen en Carlijn, zichtbaar geschrokken van de boodschap, dropen af om thuis na te denken over de woorden van Krabbé. Hoe moeilijk ze het ook vonden om hun dromen los te laten, besloten ze tóch de zoektocht door te zetten. Makelaar Alex gaf zichzelf na hun akkoord nog een paar weken om een woning te vinden. En met succes. Hij vond een ruime woning in Soest dat aan alle wensen van Jeroen en Carlijn voldeed. ,,Dit is dus waar we al die tijd, ruim een jaar, naar op zoek zijn geweest.’

Alex kreeg het voor elkaar om het huis uit de markt te halen. En tijdens de eerste bezichtiging waren ook Jeroen en Carlijn direct door het dolle heen. Er werd gegild, gesprongen en geknuffeld. ,,Wat een prachtig huis, jongens. Ik kan het niet geloven”, riep Carlijn uit. Met het budget dat nog over was begon Bob aan de verbouwing, maar Jeroen en Carlijn besloten nog eens 40.000 euro extra in de geldpot te stoppen. Daardoor kon Bob voor 160.000 euro verbouwen.

Jeroen en Carlijn in Kopen zonder kijken.

Hotel

Op de dag dat Jeroen en Carlijn de sleutels overhandigd kregen, gingen ze op van de zenuwen. Die zenuwen maakten echter al snel plaats voor intense blijdschap, want eenmaal binnen was het stel binnen een mum van tijd smoorverliefd op hun nieuwe stulpje. ,,Het is een hotel, maar dan voor onszelf”, jubelde Jeroen terwijl hij door het pand liep.

Zowel Krabbé, Bob als styliste Roos konden vervolgens op stevige knuffels van het paar rekenen. Of het huis een beetje naar hun zin was? ,,Wij hoeven hier echt niet weg. Nooit”, besloot Carlijn.

Het huis van Jeroen en Carlijn in Kopen zonder kijken.

