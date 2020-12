Kort geding om ‘bewijs van mishandeling door Johnny de Mol’ afgeblazen

Inzet tijdens het afgeblazen kort geding was een opgenomen telefoongesprek tussen Johnny de Mol en zijn ex-verloofde plus enkele privéfoto’s die deels het bewijs moeten zijn van een fysieke mishandeling waarvoor Shima Kaes (zij en Johnny waren een jaar samen en verloofden zich, maar verbraken hun relatie in 2015) in het ziekenhuis zou zijn behandeld. Ze zijn in het bezit van Koster, die onlangs het boek De Mol: De Machtigste Mediafamilie van Nederland uitbracht. De vermeende mishandeling staat centraal in het meest omstreden hoofdstuk.

Lees ook PREMIUM Juridisch geharrewar om vermeende mishandeling door De Mol, donderdag kort geding

Omdat Koster voornemens zou zijn de ‘bewijsstukken’ in de openbaarheid te brengen, eiste Kaes een publicatieverbod. Volgens Kaes’ juridisch adviseur Karim Aachboun heeft de schrijver ‘meer dan sterk’ gesuggereerd de bewuste geluidsopname en foto’s naar buiten te brengen en heeft hij het al gedeeld met verschillende media. ‘Deze zal ik zo mogelijk gebruiken om mij te verweren tegen onjuiste en valse aantijgingen die mijn journalistieke integriteit ondermijnen’, zo viel te lezen in de officiële stukken van het kort geding.

Handdoek in de ring

Aachboun nu: ,,Onder druk van een kort geding heeft de heer Mark Koster, op advies van zijn advocaat, inmiddels de handdoek in de ring gegooid. Mijn cliënte, mevrouw Shima Kaes, heeft met de heer Koster een vaststellingsovereenkomst (met een boetebeding) gesloten. Dit houdt in dat de heer Koster duizenden euro’s als boete moet betalen als hij de privéfoto’s en geluidsopname van mijn cliënte gaat verspreiden of publiceren. Cliënte is met deze uitkomst tevreden en om die reden is het kort geding inmiddels ingetrokken.”

,,Handdoek in de ring? Haha", reageert Mark Koster op zijn beurt. ,,Dat klinkt naar Mike Tyson die de winst opeist bij een demonstratiepartij. We hebben toegezegd de foto’s met verwondingen erop niet te zullen verspreiden en ook de tape niet. Maar we behouden het recht dat wel te doen als we juridisch gedaagd worden. Wat Aachboun ervan maakt moet ‘ie lekker zelf weten. Dit doet niks af aan inhoud van het boek. Dinsdag is er een derde druk met verse quotes, onder meer van Reinout Oerlemans.”

Volledig scherm Het boek De Mol: De Machtigste Mediafamilie van Nederland zorgt voor aardig wat commotie in de entertainmentwereld. Journalist Mark Koster gaat in zijn werk op zoek naar het succes achter de familie De Mol. © videostill