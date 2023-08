KPN lanceert eerste zender met alleen vrouwensport in Nederland

Man veroor­deeld voor poep sturen naar Leonardo DiCaprio

Een Australische man is woensdag veroordeeld voor het opsturen van poep en urine naar acteurs Leonardo DiCaprio en Jared Leto. De man is veroordeeld tot een zogenoemde good behaviour bond van twee jaar: hij moet zich in die tijd netjes gedragen en mag niet meer de fout ingaan. Mocht dat wel gebeuren, dan moet hij opnieuw voor de rechter komen.