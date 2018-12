Krijgt Lil’ Kleine een kleine? ‘Het is een jongen’

Vlaamse 'Serious Request' brengt 17 miljoen op

8:13 De Warmste Week, een Vlaamse variant van de Nederlandse 3FM Serious Request, heeft dit jaar ruim 17 miljoen euro opgebracht, een nieuw record. Dat is bekendgemaakt tijdens de slotshow in Wachtebeke. Het geld is ingezameld via 12.495 acties en gaat naar 1986 goede doelen.