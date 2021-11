Kristen Stewart gaat trouwen met vriendin Dylan, tegen wie ze na twee weken daten al zei dat ze van haar hield

Actrice Kristen Stewart (31), onder meer bekend van de Twilight -films en Charlie’s Angels , gaat trouwen met haar vriendin Dylan Meyer. De scenarioschrijver is op haar knieën gegaan voor Stewart, die binnenkort prinses Diana speelt in de film Spencer .

,,We gaan trouwen, we gaan het zeker doen’’, zei Kristen volgens Amerikaanse media tegen de bekende dj Howard Stern. ,,Ik wilde graag ten huwelijk gevraagd worden, dus ik denk dat ik heel uitgesproken heb beschreven wat ik wilde en zij heeft het perfect gedaan. Het was heel schattig, ze deed het heel goed. We gaan trouwen, het gaat gebeuren.’’

Het is onduidelijk hoe het aanzoek er precies uitzag. Het ‘duidelijk uitspreken’ wat ze wilde, was mogelijk een grapje. ,,Ik was helemaal niet specifiek. Ik kan niet aannemen dat ik de ware voor haar ben. Met twee meiden weet je nooit wie welke van de rare fucking gender-rollen gaat vervullen. Wij doen daar niet aan en denken er niet op die manier over na. Ze deed het gewoon, het was zo schattig.’’

Kristen en Dylan ontmoetten elkaar zo’n acht jaar geleden op een filmset, maar liepen elkaar pas jaren later weer tegen het lijf. In 2019 werden ze zoenend gespot, waarna Dylan op Instagram bevestigde dat ze een setje zijn. ‘Ik ben onder de dekens aan het verstoppen voor de gelukspolitie’, schreef ze bij een kuskiekje. Al na twee weken daten zei Kristen tegen Dylan dat ze van haar hield. Niet veel later dacht ze na over trouwen.

Stewart had eerder relaties met onder anderen haar Twilight-collega Robert Pattinson en acteur Michael Angarano. Ze was ook samen met muzikant St. Vincent en model Stella Maxwell.

