Kritiek op Harry en Meghan zwelt aan: Oprah-interview ‘ongepast’ nu prins Philip voor leven vecht

Ook Netflix liet zich niet gek maken. Logisch, de streamingdienst had al een miljoenendeal met Harry en Meghan en voelde niet de noodzaak om daar nog eens een bedrag met zes nullen tegenaan te gooien.



Want dat is het bedrag waar het om gaat: 1 miljoen pond (1,16 miljoen euro). Het anderhalf uur durende gesprek met Oprah wordt maandag uitgezonden en gerekt tot een uitzending van twee uur, uiteraard met het oogmerk om zoveel mogelijk reclame te verkopen. Een spotje van 30 seconden zou in het tijdsblok 140.000 pond (162.000 euro) kosten. In totaal zijn 24 minuten aan reclameblokken voorzien, wat in theorie 6,7 miljoen pond (7,75 miljoen euro) in het laatje kan brengen. Maar Britse populaire media betwijfelen of de ITV-kassa écht gaat rinkelen. En dat is de ‘schuld’ van prins Philip. De 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth (94) ligt in het ziekenhuis en volgens de tabloids maken de Britten zich grote zorgen.