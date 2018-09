KRO-NCRV schrapt 24 van 40 journalistieke banen

De medewerkers zouden in oktober horen wie er weg moet. De KRO-NCRV zegt geen risico te willen lopen als er binnenkort vanuit de NPO wordt bezuinigd op journalistieke programma's. De NVJ dringt er echter bij de omroep op aan de aangekondigde ontslagronde snel terug te draaien.

Vorige week werd bekend dat het kabinet 40 miljoen euro extra zou hebben vrijgemaakt voor de publieke omroep, waardoor de eerder aangekondigde bezuinigingen van 62 miljoen euro door dalende reclameinkomsten mogelijk meevallen. Hierover wordt op Prinsjesdag meer bekendgemaakt. ,,Dat geld is onder meer bedoeld om te investeren in journalistieke producties'', zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. ,,Dat KRO-NCRV nu toch uit voorzorg mensen op straat gaat zetten, is alles behalve de bedoeling.''