KRO-NCRV voert actie voor getroffen vluchtelingen in kamp Moria

Smikkelen, smullen én vluchtelin­gen helpen: Gouda maakt money voor Moria

16 september ,,Als we ons druk kunnen maken over 1,5 meter afstand in de supermarkt, moeten we dat zeker kunnen over kinderen die op straat moeten slapen.’’ De Goudse nachtburgemeester Malou Dusseldorp, horecaman Ton Vergeer en Sandra van Herk willen via bier- en wijnproeverijen en benefietdiners geld ophalen voor mensen in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.