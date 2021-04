Kroonprinses Amalia over tussenjaar: Ik wil dingen doen die ik straks niet meer kan doen

Kroonprinses Amalia droomt van reizen over de wereld en ‘dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen’. Dat vertelde ze in een persgesprek tijdens Koningsdag over haar toekomstplannen. Straks, na haar eindexamen, neemt ze een tussenjaar. ,,De gedachte aan even geen school...”

Amalia vertelde dat ze focust op haar eindexamen en nog niet zozeer bezig is met haar achttiende verjaardag in december dit jaar, wanneer haar koninklijke functie officieel ingaat. ,,Achttien is nog ver weg voor mij, ik heb daar niet veel gedachten aan toegewijd. Afgelopen december ben ik zeventien geworden, dat vond ik niet spannend. Achttien zal niet heel veel anders zijn.”

Eerst haar eindexamen, over een paar weken. ,,Ik sta er goed voor. Nu veel leren en blokken en hopen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb”, zei Amalia. De examens beginnen op 17 mei, de dag dat haar moeder, koningin Máxima, 50 wordt. ,,Bijna alsof ze het expres zo hebben gepland. Het is heel jammer, want ervoor en erna kan ik niet meedoen aan de weinige festiviteiten die er zullen zijn. We vieren het op een later moment.”

Daarna volgt een tussenjaar en daar verheugt ze zich op. ,,De gedachte aan geen school... Ik wil wel nog leren, maar even niet op school, al heb ik er wel van genoten de afgelopen veertien jaar.” Wat ze gaat doen, is nog niet helemaal uitgestippeld. ,,Een beetje de wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen. Zoals stages lopen bij heel gave bedrijven, maar dat ligt nog niet vast.” Moeder Máxima daarover: ,,Ze is natuurlijk ook afhankelijk van corona.”

Volledig scherm Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in de Orange Room tijdens Koningsdag de High Tech Campus. © ANP

Prinses Alexia nam daarna het woord en ging dieper in op haar toekomst. Waar de toekomst van haar oudere zus en kroonprinses Amalia al vastligt, is dat bij haar wel anders. ,,Ik heb natuurlijk wel de vrijheid om te kiezen wat ik later wil worden. Ik weet het nog lang niet, maar ik vind het wel fijn dat ik iets kan doen waar mijn eigen interesses liggen.”

Prinses Amalia over haar toekomst: ,,Voor mij komt het rustig op me af, ik geniet nu eigenlijk van mijn jeugd, de vrienden om me heen, ook al is dat soms lastig door de coronacrisis.’’

Volledig scherm Prinses Ariane doet mee aan een hoovercraftrace. © Brunopress

De prinsessen missen vooral dat ze soms niet even met iemand af kunnen spreken ‘in de stad’ door corona. Alexia: ,,Dingen waar je voor corona niet echt van doorhad hoe leuk dat eigenlijk is. Winkelen, op een terras zitten. Het is in quarantaine moeilijk om die kleine dingen met vrienden te moeten missen.”

Ariane en Amalia beaamden de woorden van hun zus. ,,Fysiek les, voor mij in mijn laatste jaar. Alle leuke dingen van een zesde klas die je dan mist. Klasgenoten die je mist, die je alleen door een schermpje ziet en niet in het echt.” Ariane: ,,In het begin dacht ik: leuk, even geen school. Daarna ga je mensen missen, is het jammer dat je niet naar de bioscoop kan en met mensen kan afspreken.”

Volledig scherm Prinsessen Ariane, Alexia en Amalia doen een E-Race onder toeziend oog van ex-coureur Robert Doornbos tijdens Koningsdag op de High Tech Campus. © ANP

Virtuele race

Voor het persgesprek hebben de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane virtueel tegen elkaar geracet in een Formule 1-auto. Amalia kwam als eerste over de finish, mogelijk met dank aan de eerste rijles die ze achter de rug heeft. ,,Ik heb één rijles gehad. De anderen zijn allemaal afgelast”, zei de prinses.

De dochters van het koningspaar maakten onder leiding van voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos een rondje over het circuit van Zandvoort, dat eigendom is van prins Bernhard. De installatie in de simulatoren was lastig door de hakken van de prinsessen, maar eenmaal klaar vloog Amalia uit de startblokken.

Samen met Alexia zorgde ze voor een nek-aan-nekrace tot de finish. Gelukkig konden de auto’s niet beschadigd raken, want anders hadden de drie waarschijnlijk niet het einde gehaald. De drie prinsessen spinden meermalen, belandden in het gras en zelfs in de muur, maar konden daarna hun race weer voortzetten.

