Kwart miljoen mensen tekenen kinderpardon Hofman

Gerard Joling: Ik moet me constant bewijzen op Tinder en Grindr

13:51 Gerard Joling heeft het wel gehad met datingapps. Althans, zo laat hij doorschemeren in een interview in de nieuwe Beau Monde. De zanger moet constant bewijzen dat hij écht de persoon achter het profiel is. ,,De leukste mensen kom je toch onverwachts tegen.’’