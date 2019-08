Kwart van de kijkers van Lingo haakt af, Man bijt Hond houdt publiek vast

SBS 6 wilde gistermorgen al niet op de zaken vooruitlopen. ,,Het seizoen is nog maar net begonnen bij alle zendergroepen en de kijker moet zijn weg nog vinden in het totale programma-aanbod. Het is nog te vroeg om echt te kunnen beoordelen of een programma succesvol is of niet. We wachten nog even af wat er verder gaat gebeuren, maar we zijn wel voorzichtig blij met de allereerste ontvangst’’, stelde een woordvoerder van SBS 6 in toen in een reactie.