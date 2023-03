Kwekers verrast: Dua Lipa poseert zwoel bij Hollandse orchidee: ‘Nu wel onze bekendste plant’

Zo gespierd zag je hem nog nooit: Jake Gyllenhaal ondergaat transforma­tie voor nieuwe film

Jake Gyllenhaal (42) speelt de hoofdrol in een remake van de cultfilm Road House uit 1989. De productie van de film, die uitgebracht wordt via Amazon Prime Video, draait op volle toeren. In de film kruipt de Gyllenhaal in de huid van een voormalige vechtersbaas die door zijn nieuwe job in de problemen raakt. En daar hoort een ingrijpende transformatie bij.