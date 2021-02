Kwetsbare Barbara heeft met Voilà een sterke troef voor het Songfestival

Frankrijk heeft een ijzersterke inzending. De kijkers en de vakjury in Frankrijk kozen eensgezind voor een prachtig chanson van zangeres Barbara Bravi (27). Frankrijk gaat in mei in Ahoy terug in de tijd, maar dat is in dit geval alleen maar een aanbeveling. Edith Piaf wordt eer aangedaan met Voilà, zoals het lied heet. Het doet denken aan Piafs klassieker Padam.