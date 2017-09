Kylie Jenner (20) zwanger van eerste kind

Gruwelmoord van 2010 basis voor aflevering 2 van Flikken Rotterdam

22 september De tweede aflevering van de politieserie Flikken Rotterdam die vanavond is uitgezonden, is gebaseerd op twee waargebeurde misdrijven: de geruchtmakende moord op Farida Zargar (21) uit Spijkenisse in 2010 en een bizarre fraudezaak die Rotterdammer Steven Rijsdijk (28) in 2013 het leven kostte. Het scenario is geschreven door Vlaardinger Raymond Kolsteren, de politieman die destijds bij de onderzoeken betrokken was.