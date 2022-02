Kylie Jenner bevallen van tweede kind

Jenner plaatste een blauw hartje bij de foto, wat er op lijkt te wijzen dat de tweede spruit van de Keeping Up With The Kardashians -realityster een jongetje is. Het kind is vorige week geboren, laat zij weten, op 2 februari. Dat was een dag na de vierde verjaardag van Stormi.

De zwangerschap van Stormi hield Jenner, die 19 was toen ze in verwachting raakte, verborgen voor de buitenwereld. In september bevestigde ze wel dat ze zwanger was van haar tweede kind met een video. In de clip was te zien hoe ze samen met Scott en Stormi naar een dokter ging voor een echo, en hoe ze die even later aan haar moeder Kris Jenner liet zien. Later in de video toonde ze haar al aardig gegroeide buik, en een clipje van een later doktersbezoek waarin ze met Stormi naar de hartslag van haar tweede kind luisterde.