‘Laat Gordon, die grossiert in vunzige grappen, de K3-show niet bezoedelen’

Verder vraagt het panel zich in de nieuwe aflevering van de Media Podcast af of RTL Boulevard en Shownieuws niet even schaamteloos zijn als André Hazes en Lil’ Kleine. Vast panellid Dennis Jansen heeft ‘onthullend shownieuws’ over RTL Boulevard: verslaggever Maxim Hartman is helemaal nooit in Grollo geweest bij Johan Derksen.



En nu de naam van ‘De Snor’ gevallen is: stopt Derksen écht aan het einde van zijn contract? Het mediapanel is verdeeld. Overige onderwerpen: het ANP dat een nieuwe eigenaar heeft en de nominaties van de Nipkowschijf.