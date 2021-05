Laatste seizoen La Casa De Papel vanaf 3 september te zien op Netflix, maar niet volledig

Het geduld van menig La Casa De Papel -fans wordt op de proef gesteld. Nadat bekend werd dat de opnames van het laatste seizoen van de wereldbekende Spaanse serie achter de rug zijn , krijgen we nu ook een releasedatum voorgeschoteld. Netflix houdt de spanning er flink in en zal de tien aflevering niet in één keer lanceren. De eerste vijf afleveringen kan je zien vanaf 3 september. Op de laatste vijf is het nog wachten tot 3 december.

Álex Pina, maker van de serie, vertelt waarom. ,,We schreven seizoen vijf middenin een pandemie en vonden dat we de verwachtingen van de tien nieuwe afleveringen wat moesten bijstellen. We hebben alle mogelijke middelen ingezet om in de eerste helft van deel vijf de sensatie van een seizoensfinale te geven waarin the gang zich verslagen voelt. In deel twee focussen we ons meer op het emotionele luik van de personages. Het is een sentimentele reis die ons rechtstreeks verbindt met hun vertrek.”