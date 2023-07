Laatste seizoen van Sex Education is vanaf september te zien

Lucratief afscheid Elton John: laatste tour breekt record en levert al 830 miljoen euro op

Elton John hoeft niet wakker te liggen over hoe hij financieel zijn oude dag gaat doorkomen. De Farewell Yellow Brick Road Tour van de 76-jarige muziekveteraan is de eerste tournee in de geschiedenis die de grens van 900 miljoen dollar (bijna 830 miljoen euro) aan inkomsten doorbreekt. Dat meldt muziektijdschrift Billboard, dat onderzoek deed naar de meest lucratieve tournees.