Laatste serie met Imanuelle Grives in december te zien

De NTR twijfelde enige tijd of de serie wel moest worden uitgezonden, nadat Grives in België was opgepakt voor grootschalige drugshandel. ,,Maar het is een waardevolle kleuterserie en we vinden het belangrijk die op televisie te brengen”, meldde een woordvoerder eerder. De omroep zegt tot dit besluit te zijn gekomen na “intern best wat discussie”. ,,We denken bovendien dat ouders goed in staat zijn onderscheid te maken tussen een actrice en de rol die ze speelt.”