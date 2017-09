Gré (80) scheurt in eerste Geer en Goor over racecircuit

Het is Gerard Joling en Gordon opnieuw gelukt eenzame ouderen een onvergetelijke dag te bezorgen. In de eerste aflevering van Geer & Goor Stevig Gebouwd werd onder meer de Amsterdamse Greet Bakker verrast. Om haar af te leiden van de eenzame momenten die ze voelt sinds ze haar man Henk moet missen, werd ze meegenomen naar een racecircuit.

Gehuld in een blauw racecoureurpak, kroop de bijdehante Greet direct achter het stuur van een pijlsnelle nieuwe McLaren. ,,Je hoeft mijn stuur niet vast te houden'', bitste ze kort tegen haar begeleider. Ze genoot volop van de rit. ,,Heerlijk, geen verkeer en flitslampen!'' Geer en Goor, die elkaar ouderwets 'vuile vieze volgevreten trol' noemden, keken toe. ,,Die vrouw is niet goed joh, dit is binnen de bebouwde kom!'', concludeerde Gordon. Gerard voegde droogjes toe alvast een lijkwagen te bestellen.

Toen Greet even later het as van Henk uitstrooide over de duinen, pinkte Gordon een traantje mee. De Amsterdamse dankte het vrolijke duo voor het avontuur. ,,Het zijn lieve jongens.''

Geer & Goor Stevig Gebouwd is de opvolger van Effe Geen Cent Te Makken, Waarheen Waarvoor en Zoeken Een Hobby. Het idee voor een vierde serie kwam van de twee zelf. ,,Er is bijvoorbeeld een buurthuis waar heel veel moet gebeuren en dan kijken we of we het kunnen verbouwen, zowel de bar, de eetzaal als de keuken. Dan zetten we zelf de sloop erin'', zei Gerard er eerder over.

In de show van vanavond werd het schip de Jordaanboot, waarop ouderen terecht kunnen, verbouwd. Daar keken Geer en Goor vanavond zelf naar de show en zagen ze Twitter volstromen met 'respect'-tweets. ,,We zijn ongelooflijk trots. Waanzinnig bedankt voor de positieve berichten!''

Wie het Ouderenfonds wil steunen, kan sms-en naar 4333.

