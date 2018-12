Lady Gaga acteert sterren van de hemel

Toen haar tegenspeler en regisseur Bradley Cooper voor het eerst Lady Gaga bij haar thuis ontmoette om haar rol te bespreken in diens film A Star is Born, veegde hij meteen al make-up van haar gezicht.



,,Ik wilde kijken hoe zij er dan uit zou zien. Het was mijn bedoeling om haar in het begin van mijn film zo natuurlijk mogelijk te laten acteren met een zo normaal mogelijk uiterlijk’’, legt Cooper uit.



Lady Gaga speelt in haar eerste filmrol de talentvolle zangeres Ally, die eerst niet aan de bak komt omdat zij niet mooi genoeg wordt bevonden. Zij verdient de kost als serveerster, treedt op in een homobar en heeft al haar vertrouwen in een zangcarrière verloren.



,,Toen ik 19 was en auditie deed, heb ik min of meer hetzelfde ervaren’’, vertelt Lady Gaga op de dag dat A Star is Born op het festival van Venetië in wereldpremière gaat. Haar fanatiekste fans staan al uren aan de rode loper – af en toe zelfs in de stromende regen – om ’s avonds een glimp van haar op te vangen bij de wereldpremière, die nog tien uur op zich laat wachten.