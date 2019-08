Lady Gaga duikt de studio in en voedt albumgeruchten

Het is even geleden dat Lady gaga een album uitbracht. Dat was in 2016 met het album Joanne. Daarna werd het op muzikaal gebied stil, al maakte ze het afgelopen jaar wel furore met haar rol in de film A Star is Born.



Ook de soundtrack, waarop hits als Shallow en Always Remember Us This Way staan, werd een grote hit. De zangeres won onder meer een Oscar voor beste lied met Shallow.