Lady Gaga en andere sterren helpen slachtoffers branden

Beroemdheden proberen hun steentje bij te dragen in de hulp aan slachtoffers van de enorme bosbranden in Californië. Zo deelde Lady Gaga gisteravond zien dat ze pizza, koffie en ansichtkaartjes uit aan de mensen die vanwege de enorme bosbranden hun huis hebben moeten verlaten.

Foo Fighters-zanger Dave Grohl stak juist de brandweermannen een hart onder de riem door maaltijden bij kazernes langs te brengen. Acteur Liam Hemsworth en zijn verloofde, zangeres Miley Cyrus, wiens huis in Malibu in de as werd gelegd, doneerde 500.000 dollar aan The Malibu Foundation om zo bij te dragen aan het herstel van hun woonplaats. Actrice Sandra Bullock gaf ook gul: zij doneerde 100.000 dollar aan The Humane Society of Ventura County. Deze organisatie helpt alle dieren die in nood zijn door de bosbranden.

Gaga kwam op het idee voor haar actie door World Kindness Day, haar ‘favoriete dag van het jaar’. ,,Ik moedig jullie aan om allemaal één goede daad te doen, ook al is het voor jezelf", zei ze op Instagram. Bij de opvanglocatie nam ze de tijd om met iedereen te praten en foto's te maken. Ook zong ze een 98-jarige vrouw toe, die haar huis hals over kop had moeten ontvluchten.

Evacueren

Zelf ondervond de 32-jarige zangeres ook problemen door de branden. Ze moest vrijdag haar huis in Malibu uit, omdat er zware rookwolken omheen hingen. Ook andere sterren, waaronder Kim Kardashian en Kanye 'Ye' West, regisseur Guillermo del Toro en actrice Alyssa Milano zijn, al dan niet tijdelijk, geëvacueerd.

De branden, die afgelopen donderdag begonnen, hebben al duizenden huizen verwoest en kostten tot nu toe aan 50 mensen het leven.

De lijst van sterren die moeten vluchten voor de bosbranden in Californië wordt steeds langer. Ook Lady Gaga heeft haar villa verlaten, net als actrice Rainn Wilson en regisseur Guillermo del Toro. Bij Charlie Sheen sloeg ondertussen de paniek toe toen hij zijn ouders niet kon bereiken.

Trakteren

Dave Grohl De acties van de sterren worden met grote dankbaarheid ontvangen. Zo post Kazerne 68 in Calabasas een foto op Instagram met het bericht: ,,Het was te gek om Dave Grohl op bezoek te krijgen vandaag! Hij trakteerde ons ook op heerlijk eten, dank je wel Dave!"



,,Hoe cool is dit?” schreef de vrouw van een moedige brandweerman. ,,Dave en zijn familie brachten een lekkere verse maaltijd naar de kazerne waar mijn man werkt.”



De Foo Fighters-zanger postte zelf ook op sociale media, vanuit zijn Backbeat Barbeque account. ,,Grote dank aan de brandweer van Los Angeles, waarvan ik gisteravond vele medewerkers heb ontmoet. Het was een eer om voor jullie te mogen koken.”

In de as

Liam Hemsworth, die 500.000 dollar doneerde voor herstelwerkzaamheden in Malibu, heeft via Instagram laten zien dat er zo goed als niets van het huis over is dat hij met zijn verloofde Miley Cyrus en hun huisdieren deelde. Op de foto zijn, naast een hoop as, de letters die het woord LOVE vormen te zien. ,,Het zijn hartverscheurende dagen geweest. Het enige dat overeind is blijven staan is de liefde”.

Liam vervolgt: ,,Veel mensen in Malibu en de omliggende gebieden hebben hun huis verloren en mijn hart gaat uit naar iedereen die hiermee te maken heeft gehad. Ik heb gisteren de dag doorgebracht in Malibu met mensen uit onze gemeenschap en het is werkelijk geweldig om te zien hoe iedereen samenkomt en samenwerkt om elkaar te helpen. Deze zware tegenslag zal ons alleen maar sterker maken.”