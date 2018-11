Lady Gaga, Kylie Jenner en Cher vrezen voor hun villa's door bosbranden

,,Ik krijg geen contact met mijn ouders Martin en Janet Sheen", schreef Charlie op Twitter. Hij laat weten dat ze bij Zuma Beach wonen. ,,Als iemand ze ziet, laat mij alsjeblieft weten dat ze veilig zijn in dit angstaanjagende scenario." Gelukkig wisten de Sheens zichzelf in veiligheid te brengen. ,,Emilio, Ramone, Renee, Charlie, het gaat goed met ons", richtte Martin zich naar zijn vier kinderen voor de camera van een lokale zender. ,,We slapen vanavond waarschijnlijk in de auto. Er is niets aan de hand met ons. We hopen dat het ook goed gaat met jullie.”



Kylie Jenner, Cher, Iggy Azalea en Will Smith moeten ondertussen vrezen voor hun woning. ,,Het vuur is dichtbij. Ik ben bang", zei Cher op Twitter. ,,Ik maak mij zorgen over mijn huis maar ik kan niets doen." Iggy is ondertussen ‘serieus angstig’. ,,Ik kan momenteel niet naar huis naar mijn spullen.”