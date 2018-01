Lady Gaga laat vocalen ongestoord schitteren in Ziggo Dome

Meer dan miljoen kijkers voor Op Goed Geluk, maar kijkers zijn hard op social media

8:26 Ondanks dat NPO 1 met Wie is de Mol? de grote winnaar was van de zaterdagavond, kan RTL 4 tevreden terugkijken op de tv-avond. Weet Ik Veel en de TV Kantine noteerden mooi cijfers met 1,6 miljoen kijkers en 1,5 miljoen kijkers. Ook de terugkeer van Op Goed Geluk - met nu Gordon als presentator - was een succes met 1,2 miljoen belangstellenden.