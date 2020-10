Lady Gaga met zeven nominaties grootste kanshebber MTV EMA

Gaga gaat onder meer op voor de moon man in de categorieën Best Artist, Best Song en Best Video. In de categorie Best Pop neemt ze het op tegen Bieber en BTS, die ieder vijf keer zijn genomineerd. De strijd om de MTV EMA voor Best Dutch gaat tussen Bilal Wahib, Davina Michelle, Emma Heesters, Suzan & Freek en Tabitha.



MTV voegt dit jaar drie nieuwe categorieën toe aan de Europese muziekprijzen van de zender. Voor het eerst zijn er beeldjes te winnen voor Best Latin, Video for Good en Best Virtual Live.



De 27e editie van de MTV EMA vindt plaats op zondag 8 november. Tot en met 2 november kan worden gestemd op de genomineerden. De uitreiking wordt omlijst met een twee uur durende show die in 180 landen wordt uitgezonden. Meer details over de show, zoals welke artiesten optreden en wie presenteert, worden later bekendgemaakt.