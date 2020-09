Laidback Luke en Nicky Romero op digitaal festival

Het huidige aanbod aan livestreams via sociale media mist vaak één cruciaal onderdeel voor het festivalgevoel: de sociale interactie met vrienden én onbekenden. DJ en topmodel Miss Nine, die zelf draait, sloeg de handen ineen met mediaondernemer Gennie Freen. Liefhebbers kunnen luisteren en contact hebben met elkaar. ,,InHouse is een uitermate leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Dit is tijdens corona een grotere uitdaging. Geen moeilijke ijsbrekers, want als je naar hetzelfde optreden aan het luisteren bent weet je één ding zeker: de muzieksmaak is in ieder geval hetzelfde”, aldus Gennie Freen.