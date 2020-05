Lana del Rey haalt hard uit: ‘Als Beyoncé over seks zingt, mag ik dan over échte relaties zingen?’

Dat schrijft de populaire Video Games-zangeres (34) in een uitgebreide post op Instagram voor haar 16,3 miljoen volgers. De Amerikaanse staat bekend om haar rauwe teksten, waaruit soms blijkt dat ze een onderdanige of passieve rol aannam in relaties. Critici nagelen haar daarvoor regelmatig aan het kruis, zoals Lana het zelf noemt, omdat ze ongezonde relaties zou promoten. Del Rey is er klaar mee en haalt stevig uit.



‘Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj en Beyoncé hebben nummer 1-hits gescoord met nummers over sexy zijn, geen kleding dragen, neuken en vreemdgaan’, begint Lana haar betoog. ‘Mag ik dan alsjeblieft zingen over opgaan in verliefdheid, me er mooi door voelen, zelfs als de relatie niet perfect is? Of over dansen voor geld, zonder dat ik word afgemaakt?’