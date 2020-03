Lana Del Rey weer vrijgezel

De twee leerden elkaar afgelopen september kennen in New York. In december maakte de zangeres hun relatie officieel op Instagram.



Larkin zei tegen het Amerikaanse dagblad dat hij ‘natuurlijk’ wist wie zijn ex-vriendin was toen ze begonnen met daten en dat zijn twee dochters ‘erg onder de indruk waren’ van zijn nieuwe liefde. Ondanks hun bekendheid deden de twee ‘normale dingen die mensen in een relatie doen’, aldus de 46-jarige Larkin.



Del Rey was eerder samen met met muzikant Barrie-James O’Neill en rapper G-Eazy.