Landenlijst Eurovisie Songfestival is bekend

Songfestivalbaas Jon Ola Sand, die er volgend jaar voor de laatste keer bij is, kijkt alweer uit naar de volgende editie. ,,We kunnen niet wachten tot de deelnemers zich openstellen in Rotterdam", zegt hij met een knipoog naar het thema Open Up. ,,We zijn blij dat zo veel omroepen weer hun beste muzikale talenten naar voren schuiven voor het 65e Eurovisiesongfestival. Het team van NPO, NOS en AVROTROS heeft drie fantastische state-of-the-art-shows gepland en het enthousiasme rond het evenement in Nederland is ongelooflijk groot."