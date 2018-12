Lange Frans is niet meer boos op Lil' Kleine

Lil' Kleine, echte naam Jorik Scholten (24), begon zijn rapcarrière als protegé van Lange Frans, en kon via hem en zijn ex-vrouw Daniëlle een goed netwerk opbouwen. ,,Wij reden niet op een splinternieuwe fiets, maar in een megadure Mercedes. Hij heeft in studio's mee kunnen kijken met de beste mensen".



De twee rappers kregen in 2016 ruzie omdat Jorik zich niet aan een deal zou hebben gehouden. In november schreef Frans ook een disstrack over zijn vroegere leerling, waarin hij scherp uithaalde naar Kleine en zijn ex-vriendin Monica Geuze.



Lange Frans zegt wel 'supertrots' te zijn op de huidige rapmuziek in Nederland. ,,Van Ronnie Flex en Kleine tot lijpe jongens als Ismo. Er zijn veel jongens die hun eigen ding doen en daarmee hun boterham verdienen."