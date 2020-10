Lange Frans noemt uitspraken over aanslag op Rutte 'ongelukkig'

Lange Frans heeft voor het eerst toegegeven dat zijn uitspraken over het beramen van een aanslag op premier Mark Rutte ‘ongelukkig’ waren. Het bewuste fragment had nooit zijn podcast mogen halen, zei de rapper donderdag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.

Frans' podcast zorgde in augustus voor ophef toen hij openlijk met zijn gast Janet Ossebaard fantaseerde over een aanslag op onder anderen premier Rutte, Geert Wilders en het Koningshuis. Ze stelden daarbij hulp nodig te hebben van 'buitenaf'.

,,Dat is wellicht ongelukkig geweest”, aldus Frans, die eerder zijn woorden niet terug wilde nemen.

Wel vindt de rapper de reactie in de media ‘zwaar overtrokken’. ,,Dat het geknipt had moeten worden en dat het niet bij heeft gedragen aan de rest van het gesprek dat wil ik wel toegeven. Daar had gewoon een schaar op gemoeten. Maar ik ben hier niet om mijn excuses te maken.”

Kosmisch toeval

Lange Frans kwam ook terug op het nieuws van woensdag dat YouTube zijn volledige account, inclusief al zijn muziekvideo's, heeft verwijderd. Naar eigen zeggen heeft hij geen idee wat hij fout heeft gedaan. ,,Goed, als er dingen zijn die tegen de richtlijnen van YouTube ingaan, dat kan. Dan heb ik een foutje gemaakt. Als er dingen zijn die niet mogen: ja, er zijn regels. Maar ik denk niet dat het nummer Spiegelbeeld samen met Glennis Grace daar onder valt.”

Dat YouTube nu net zijn kanaal heeft verwijderd, nadat Arjen Lubach zijn video's besprak in Zondag met Lubach noemt Lange Frans ‘een kosmisch’ toeval. ,,Het is in ieder geval heel toevallig dat die uitzending zondag was en dit nu gebeurt. Ik vind het heel apart.” YouTube gaf woensdag al aan dat de verwijdering niets te maken heeft met het kritische item uit Zondag met Lubach.

Lange Frans gaat ondertussen door met zijn podcast. "Die komt gewoon deze week online via andere kanalen."

Volledig scherm Rapper Lange Frans en ’graancirkelspecialiste’ Janet Ossebaard tijdens hun podcast © Podcast Lange Frans

