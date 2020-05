Langverwachte Twilight-vervolg Midnight Sun komt eraan

Een mysterieuze aftelklok op de website van auteur Stephenie Meyer zorgde vanmiddag voor spanning bij haar fans. Bewonderaars van de schrijfster hadden al een vermoeden dat het om de aankondiging van een nieuw boek zou gaan. Dat bleek te kloppen: vanaf 4 augustus is Midnight Sun verkrijgbaar.



De Twilight-reeks, over een meisje dat verliefd wordt op een eeuwenoude vampier, was halverwege de jaren 2000 een razend succes. Meer dan 100 miljoen exemplaren van de vier boeken gingen wereldwijd over de toonbank, en het verhaal werd ook omgevormd tot een populaire filmreeks, met Kristen Stewart en Robert Pattinson in de hoofdrollen.



Het was dus niet zo vreemd dat Stephenie plannen had voor een vervolg: Midnight Sun. Daarin zou de schrijfster het verhaal van Twilight opnieuw vertellen, maar dan door de ogen van de vampier, Edward. Toen haar manuscript lekte, borg ze haar plannen voorlopig op.