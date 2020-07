Langverwachte verfilming hitmusical Hamilton vandaag op Disney+

Oeps! André Hazes jr. kent Eddy Merckx niet

De Belgische oud-renner Eddy Merckx mag dan wereldberoemd zijn onder wielerliefhebbers, misschien is de faam van 'de Kannibaal' toch wat tanende onder jongere Nederlanders. André Hazes junior (26) was duidelijk in de war toen hem naar de wielerheld werd gevraagd in het Belgische tv-programma Vive la vie.