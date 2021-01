Larry King (87) opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus

update Kanjer­truck Postcode Loterij blijft morgen binnen, winnaar Kanjer later bekend

31 december De bekende Kanjertruck van de Postcode Loterij zal voor het eerst in zijn bestaan op nieuwjaarsdag in de garage blijven. Ook zal de winnende postcode later bekend gemaakt worden. Dat laat de goededoelenorganisatie vandaag weten.