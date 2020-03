Lars Veldwijk haalt uit naar ex-vriendin Monica Geuze: ‘Ik ben geen slechte vader’

Voetballer Lars Veldwijk heeft veel negatieve reacties gekregen op de eerste aflevering van Like Monica . In de realityserie krijgen we een inkijkje in het leven van zijn ex-vriendin, vlogster Monica Geuze. Volgens Veldwijk zet zij hem neer als geldwolf en als iemand die niet naar hun dochtertje Zara-Lizzy omkijkt. Dat zit hem dwars.

De 28-jarige Veldwijk, die tegenwoordig voetbalt in Zuid-Korea, zegt in een uitgebreide reactie op Instagram dat de uitspraken van Monica Geuze (24) hem behoorlijk hebben gekwetst en dat hij er zelfs wakker van heeft gelegen. ,,Alsof ik naar Korea ben gevlucht. Dat ik een geldwolf zou zijn en niks om mijn kinderen zou geven. Deze stap is voor mij financieel niet onbelangrijk, dat zal ik nooit ontkennen, maar ik zit hier aan de andere kant van de wereld om m’n droom waar te maken en voor de toekomst van m’n kinderen te werken. Tuurlijk had ik ook alles anders willen zien en het liefst hier gewoond met m’n kinderen als één familie, maar helaas loopt niet altijd alles zoals je wilt.”

Ook zou Veldwijk moeite hebben met het feit dat Monica weer aan de man is, de 29-jarige Robbert. ,,Ik weet al drie maanden dat Monica aan het daten is en heb daar nooit maar dan ook nooit een probleem van gemaakt. Ik wist op het moment dat ik vertrok naar Korea dat dit moment een keer ging komen”, aldus de voetballer. Naar eigen zeggen heeft hij alleen aangegeven op de hoogte te willen zijn van wie Monica mee naar huis neemt, in verband met hun dochtertje.

Elk huisje heeft z'n kruisje

Veldwijk zegt dat hij zelf ook in de serie te zien zal zijn. Hij hoopt aan te tonen dat hij juist zijn best doet zijn leven en dat van de mensen om hem heen in goede banen te leiden. ,,Elk huisje heeft z’n kruisje, niemand is perfect. Ik niet, Monica niet, en zo heeft iedereen wel zijn dingen. Maar elke dag probeer ik te leren om een beter persoon te zijn, een betere vader en een beter mens.”

Lars Veldwijk en Monica Geuze kregen in 2016 een relatie. Ze kregen samen dochter Zara-Lizzy. Veldwijk heeft ook een zoon, Mason, uit een eerdere relatie. Eind vorig jaar ging het stel uit elkaar.