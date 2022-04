Laura Pausini dolgelukkig met nederlaag: ‘Perfecte levensles voor mijn dochtertje’

Waar Laura Pausini (47) het afgelopen jaar het gelukkigst van werd? Het missen van een Oscar. In Laura Pausini - Pleased to meet you, een documentaire over haar leven, is ze pal na de ceremonie stralend te zien op het schermpje van de telefoon van haar vader. Zij in een verlengde limousine in Los Angeles, op weg naar een hamburger. Papa thuis in Italië, in het holst van de nacht, met naast zich op de bank zijn vrouw.