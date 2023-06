Laura Ponticorvo haalt zoon Cinco zelf uit buik tijdens keizersnede: ‘Magisch moment’

Laura Ponticorvo is bevallen van zoon Cinco. Dat maakt de mediapersoonlijkheid en influencer donderdag bekend. Het ventje kwam ter wereld middels een ‘Mother Assisted C-Section’, een geplande keizersnede waarbij Ponticorvo zelf het mannetje uit haar buik heeft gehaald. ‘Een magisch moment was dit voor ons’, jubelt ze.

Ponticorvo kan nog steeds niet helemaal bevatten dat ze zoon Cinco 39 weken en 5 dagen heeft mogen dragen. Dat was wel anders bij haar eerste kindje, dochter Giulia. Zij werd al met 34 weken geboren nadat er bij Ponticorvo zwangerschapsvergiftiging werd ontdekt. ‘Een gezond knulletje die is gegroeid in een gezond lijf zonder de vergiftiging. I did it’, schrijft ze bij een reeks foto’s waarop ook een deel van de bevalling te zien is.

En juist de bevalling heeft het voor Ponticorvo zo bijzonder gemaakt. De Mother Assisted C-Section is een vrij nieuwe techniek, waarbij de moeder tijdens de keizersnede zelf de baby kan aanpakken, zodra het hoofdje geboren is. De 37-jarige Ponticorvo, die in het Ziekenhuis Amstelland beviel en daar de eerste was die deze methode gebruikte, omschrijft het als 'een magisch moment voor ons’ en ze is dolblij dat ‘we dit hebben mogen ervaren’.



Ze vervolgt: ‘Een rustige bevalling met een mooie landing voor ons zoontje, samen met een geweldig team om ons heen die alles hebben begeleid waardoor dit voor ons echt helend is. Ons mannetje die gewoon op onze borst ligt ipv in de couveuse? Ons mannetje die gewoon mee naar huis mag? Ja! We did it.’

Redden

Ponticorvo maakte in januari bekend opnieuw in verwachting te zijn. ‘We kunnen allemaal niet wachten om dit wondertje in onze armen te sluiten en ons liefdevolle gezin nog completer te maken’, schreef ze toen.

De YouTuber en haar man Ryan Rijger hebben samen dus al dochter Giulia. Dat het meisje met 34 weken al ter wereld kwam, viel Ponticorvo zwaar, zo schreef ze destijds. ‘Helaas gaf mijn lichaam op. Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden.’

Cinco is Spaans voor ‘vijf’, en dat is niet zomaar: hij is het vijfde kind van Rijger, werd geboren in operatiekamer 5 om 12.11. ‘Tel dat maar eens bij elkaar op’, schrijft Ponticorvo.

