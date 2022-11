Lauren Verster bevallen van zoon Louis: ‘Niet vernoemd naar Van Gaal’

Presentatrice Lauren Verster (42) is bevallen van haar derde kind, zoon Louis. Hij is niet vernoemd naar de bondscoach van het Nederlands voetbalelftal, zegt ze er grappend bij. ,,Da’s toeval.”

Op Instagram deelt de kersverse moeder een foto van haarzelf met de baby op haar borst. ‘Baby Louis is geboren! Hij ruikt heerlijk, en ik vind ‘m sowieso de bom. Ben weer helemaal verliefd, snuffel steeds aan zijn wangetjes’, schrijft ze erbij met allemaal hartjes. ‘Nu met z’n vijven'.

Samen met haar vriend, cameraman Jasper Diepeveen, heeft ze al twee dochters, Leentje (4) en Meggy (2), die zich als moedertjes over hun broertje ontfermen. Verster liet eerder deze maand in De Perstribune weten dat ze een keizersnede kreeg en dus wist wanneer ze haar zoon voor het eerst in haar armen zou houden. Ze voelde zich goed tijdens haar laatste loodjes ‘maar wel lichtelijk stoned in mijn hoofd’.

Van de zomer liet Verster weten in verwachting te zijn. ‘Het lag niet echt in de planning, wel heel blij mee en meer dan welkom’, zei ze toen. ‘Zin in nog zo’n heerlijk kraaitje, kan niet wachten tot je er bent.’

Het gezin woont op een woonboot in Amsterdam.

