Lavinia Meijer en de hypnotiserende filmmuziek van Philip Glass

Take That? Backstreet boys? De eerste boyband zagen we op het Songfesti­val

26 maart Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: de eerste boyband ooit wint in 1984.