LCD Soundsystem maakt formidabel comebackalbum

Video Video’s Katja Schuurman en Chantal Janzen te zien op AD.nl

10:25 Katja Schuurman en Chantal Janzen zijn vanaf deze week te zien op AD.nl. In haar online serie Return to Sender neemt Katja haar vrienden mee naar ontwikkelingslanden. De video’s die Chantal Janzen maakt voor haar platform &C zijn ook hier te vinden. Zo ontdekt Chantal allerlei baantjes in Chantal Komt Werken.