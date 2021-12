Leco feliciteert Leontine met verjaardag, Rob had bijna niet meegedaan aan Slimste Mens

Muziek Dotan te horen in Grey’s Anatomy: ‘Moest vijf keer terugspoe­len om het te bevatten’

Dotan kan zijn geluk niet op. Zijn nummer Satellites was gisteren te horen in de openingsscène van een aflevering van Grey’s Anatomy, meldt zijn platenmaatschappij 8ball Music. De zanger is al jaren fan van de Amerikaanse ziekenhuisserie.

