Leden Rammstein zoenen in Moskou als protest tegen Russische anti-lhbti-wetten

Tranen bij jonge fans Enzo Knol: vanwege drukte niet meer binnen bij opening pop-up store in Tilburg

19:18 De opening van de Knolpower Pop-up store van Enzo Knol in Tilburg is voor zeker tientallen jonge fans uitgedraaid op een grote teleurstelling. Van de honderden kinderen die naar de nieuwe winkel van hun vlog-idool toe kwamen, kon uiteindelijk niet iedereen naar binnen. ,,De tranen staan in de ogen van mijn zoontje.”