Lee wint in Miljoenenjacht zonder programma ooit te zien

Kiefer ‘Jack Bauer’ Sutherland komt als zanger naar Tivoli­Vre­den­burg

10:46 Acteur Kiefer Sutherland ken je waarschijnlijk van zijn rollen als Jack Bauer in ‘24’ en president Thomas Kirkman in ‘Designated Survivor’. Dat Sutherland ook actief is als countrymuzikant, is minder bekend. Op 8 juni komt hij zijn liedjes vertolken in TivoliVredenburg.