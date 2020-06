Leeuwinnen blijven Veronica Inside ook na debat boycotten

De nationale vrouwenploeg kwam na overleg met een korte reactie. ,,Het is goed dat het onderwerp op de agenda is gezet en ruim is besproken door Veronica Inside. We hopen dat een nieuwe weg is ingeslagen, maar wat betreft de boycot is er niets veranderd. Eerst maar eens kijken hoe het nu gaat.”



De mannen hebben nog niet gereageerd op de uitzending, zo laat een woordvoerder weten. Veel spelers zijn nog volop in actie bij hun buitenlandse clubs, anderen vieren al vakantie. Memphis Depay lijkt in elk geval niet onder de indruk van het debat. Hij plaatste na de uitzending een foto van Johan Derksen met een clownsneus op sociale media.