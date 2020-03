Lege Ahoy-shows waren heel intens voor Davina Michelle

Davina Michelle heeft hoogstwaarschijnlijk voor een primeur gezorgd door op te treden in een leeg Rotterdam Ahoy. De shows, die de komende weken worden uitgezonden via de kanalen van Radio 538, maakten diepe indruk op de zangeres. ,,Hoe leeg en kil de zaal ook was, het gaf een warm gevoel”, zegt Davina tegen BuzzE.

Met de vier optredens wil Davina alle Nederlanders extra energie geven en een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Het idee ontstond nadat haar twee shows in AFAS Live werden geannuleerd. ,,Toen zijn we eigenlijk meteen aan de tekentafel gaan zitten met de vraag: kunnen we een alternatief verzinnen? Iets bedenken waardoor de mensen niet naar ons komen, maar wij naar de mensen.”



In een paar dagen tijd werd een plan gesmeed. Eerst zou Davina vanuit haar studio optreden, maar met steun van 538 kon ze in Ahoy terecht én kreeg ze hulp van een hele groep collega-artiesten. Onder anderen Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria zegden hun deelname toe. Alles uiteraard volgens de regels van het RIVM.

Emotionele lading

,,Ook al liepen we met een boog om elkaar heen, het verbond ons wel”, zegt Davina, die woensdag de vier shows achter elkaar opnam. ,,Door die lege stoelen in de zaal werden we wel heel erg met de neus op de feiten gedrukt. We waren ons echt heel bewust van de situatie. Dat gaf de optredens ook een veel emotionelere lading. Iedereen zover uit elkaar, alles heel intens. Het sloeg in als een bom.”

Davina is dan ook zeer tevreden met het eindresultaat. ,,We hebben dit unieke concept zelf bedacht en ons aangepast aan deze rotsituatie. Alles is zo snel gegaan. Ik ben echt wel trots op m’n team.”